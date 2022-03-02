У Петербурзі жорстоко розганяють мітинги

У Санкт-Петербурзі проходять мітинги проти війни Росії в Україні. Протестувальників затримують.

У Санкт-Петербурзі кілька сотень містян вийшли на антивоєнні мітинги. Натомість російська поліція намагалася жорстоко розігнати мирні протести.

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На відео видно, що росіяни не робили жодних провокацій. Втім, російська поліція ловила учасників мітингів. Найбільше постраждали жінки – їх силоміць тягнули до відділків.

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