У Петербурзі жорстоко розганяють мітинги
2 березня 2022 , 20:13Читать новость на русском
Джерело:Оперативний ЗСУ
У Санкт-Петербурзі проходять мітинги проти війни Росії в Україні. Протестувальників затримують.
У Санкт-Петербурзі кілька сотень містян вийшли на антивоєнні мітинги. Натомість російська поліція намагалася жорстоко розігнати мирні протести.
Увага Воєнний стан допоможе Росії зупинити протести, – Гозман
На відео видно, що росіяни не робили жодних провокацій. Втім, російська поліція ловила учасників мітингів. Найбільше постраждали жінки – їх силоміць тягнули до відділків.
Оперативна інформація рятує життя. Читайте наш телеграм, там ми зараз найшвидші. Цілодобово!