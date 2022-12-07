"Петро I ще хотів Азовське море": Путін видав, що війна в Україні може стати "тривалим процесом"

Путін 7 грудня видав чергову партію імперських заяв – хвалився досягненнями вторгнення. Він згадав Петра I, а також сказав, що війна з Україною може бути довгою.

Диктатор заявив, що значимий результат для Росії – "поява нових територій", тобто тих, які загарбники встигли окупувати. Нову промову Путін видав на засіданні Ради з прав людини, передає 24 канал.

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Петро I та Азовське море

Путін з цинічною посмішкою на обличчі видав, мовляв, "Азовське море стало внутрішнім морем Росії".

Це серйозні речі. Ще Петро I боровся за те, щоб вийти до Азовського моря,

– додав диктатор.

Цікаво, що після фрази "з'явились нові території" Путін щось демонстративно викреслив у своєму блокноті. Ймовірно, Херсон.

Казки про "мирні засоби" та ядерні погрози

Далі глава держави-агресорки сказав, що Росія збирається продовжувати послідовну боротьбу за свої національні інтереси. Схоже, на території України. Заявив про "мирні засоби", але пригрозив, мовляв, якщо це не допоможе – будуть всі наявні засоби".

Попри заяви про так звані "мирні засоби", без ядерних погроз у виступі Путіна не обійшлось. Він заявив, що "загроза ядерної війни наростає". Однак одразу "здав назад", зазначивши, що Росія нібито ніколи не застосує ядерну зброю першою. Проте сказав, що ядерні сили Росії перебувають у "просунутому стані".

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