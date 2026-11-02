Нацгвардія інформуватиме про постраждалих та хід перевірки події під Києвом

Національна гвардія України готується призначити службове розслідування через події 2 листопада у Петропавлівській Борщагівці під Києвом. У відомстві пообіцяли покарати винних, якщо будуть виявлені порушення.

Про це повідомили в НГУ.

Що кажуть в НГУ?

Правоохоронні органи залучені до з'ясування всіх обставин інциденту та надання незалежної правової оцінки подіям під Києвом.

Головна задача – встановити реальні обставини і чи є порушення у ситуації, яка склалася на Петропавлівській Борщагівці… Якщо буде встановлено порушення, винні відповідатимуть за законом,

– заявили в Нацгвардії України.

Також там запевнили, що деяким родичам і представникам громадськості уже надавали доступ до приміщення, тож вони мали змогу особисто поспілкуватися з тими, хто перебуває всередині.

Інформацію про стан постраждалих і хід перевірки оприлюднюватимемо регулярно. Наразі додаткових звернень по медичну допомогу не надходило,

– додали в НГУ.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Петропавлівську Борщагівку прибули представники Офісу Військового омбудсмана разом із командуванням Національної гвардії України. Вони зазначили, що всі військовослужбовці перебувають у безпеці та отримують потрібну допомогу.