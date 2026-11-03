ДБР відкрило кримінальне провадження через сутички у Петропавлівській Борщагівці

У вівторок, 3 листопада, Державне бюро розслідувань (ДБР) розпочало кримінальне провадження через події у Петропавлівській Борщагівці. Правоохоронці розслідують інцидент із бійцями Нацгвардії як перевищення військовою службовою особою влади.

Вони закликали громадян утриматись від передчасних висновків. Про це ДБР повідомило у власних соцмережах.

Що відомо про справу?

За даними Державного бюро розслідувань, справу відкрито за частиною 5 статті 426-1 Кримінального кодексу України. У ній йдеться про відповідальність за перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень.

Слідство встановило, що епіцентром протистояння став приватний будинок. У помешканні тимчасово розміщували військових, яких повернули після самовільного залишення частини.

Приводом для загострення стало поширення у соціальних мережах заяв про нібито незаконне позбавлення волі бійців. У понеділок, 2 листопада, біля будівлі оперативно зібрався натовп громадян, після чого словесна перепалка швидко переросла у силові сутички.

Під час конфлікту на місці події пролунали постріли. Також були розбиті й пошкоджені службові автомобілі поліції. Працівники слідчого органу негайно виїхали на виклик для проведення невідкладних дій. Над встановленням усіх обставин інциденту наразі працюють представники ДБР спільно зі співробітниками прокуратури, Нацполіції та Офісу військового омбудсмана за сприяння Національної гвардії.

Правоохоронці зазначили, що навколо події поширюють багато повідомлень із різними, подекуди суперечливими версіями того, що насправді сталося. Частина цих тверджень наразі не має належного підтвердження.

Вони наголосили на важливості перевірки всіх обставин, встановлення послідовності подій та відокремлення достовірної інформації від припущень і неперевірених повідомлень.

ДБР забезпечить повне, об’єктивне та неупереджене розслідування. Усі повідомлення про можливі порушення прав людини будуть належним чином перевірені. Правову оцінку діям учасників події надаватимуть виключно на підставі встановлених фактів та зібраних доказів,

– наголосили у Державному бюро розслідувань.

Нагадаємо, командувач Нацгвардії Олександр Півненко розповів, що будинок використовували як тимчасовий пункт розміщення мобілізованих. За його словами, у приміщенні перебували 18 військових, із якими все було гаразд.