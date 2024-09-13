Дослідники оголосили знахідку кладки яєць "важливою екологічною знахідкою", підкресливши її значення для зусиль зі збереження природи. Вона ще й вважається однією з найрідкісніших у світі.

Читайте також Це погано: акули покидають свої "домівки" на коралових рифах – що відбувається в океані

В Австралії посеред лісу виявили найрідкісніші яйця у світі

Дослідники зробили важливе відкриття – виявили колекцію яєць, що належать одному з найрідкісніших птахів у світі, прибережному ему. У той час як звичайні ему вважаються знаковими символами Австралії, а їхні популяції залишаються стабільними, прибережні ему стикаються з іншою реальністю. Цей унікальний вид генетично відрізняється від інших популяцій ему по всій країні.

Прибережні ему, колись широко розповсюджені вздовж північно-східного узбережжя Нового Південного Уельсу, зараз стикаються з критичним скороченням чисельності, що спонукало уряд Нового Південного Уельсу класифікувати цей вид як зникаючий у 2002 році. Ці птахи відігравали життєво важливу роль в екосистемі, допомагаючи поширювати насіння і плоди по всьому регіону. Однак зростання загроз з боку хижаків та автотранспорту суттєво вплинуло на зменшення їхньої чисельності.

За поточними оцінками, популяція прибережних ему скоротилася до п'ятдесяти особин, що мешкають на невеликій ділянці їхнього колишнього ареалу.

Саме тому виявлення гнізда з яйцями є знаковим моментом для популяції, що перебуває під загрозою зникнення,

– каже старший еколог Лісової корпорації Кріс Слейд.

Слейд зазначає, що загалом було виявлено 10 темно-зелених яєць: 9 із них перебували в гнізді, а ще одне було знайдено неподалік. Дослідники також мають намір надалі створити всі можливі умови, щоб забезпечити вилуплення пташенят.



У гнізді було знайдено 9 яєць, а десяте пізніше знайшли неподалік / Фото Forestry Corporation

Вчені повідомили, що два яйця прибережних ему, за якими вони спостерігали, успішно вилупилися. Однак було також встановлено, що одне з яєць нежиттєздатне, і його було доставлено в лабораторію для подальшого аналізу.

Команда Saving Our Species з Департаменту охорони навколишнього середовища помістила решту 7 яєць в інкубатор в рамках ініціативи, спрямованої на розведення прибережних ему в неволі. Двоє пташенят вже вилупилися, але одне, на жаль, померло з невідомих причин, залишивши 5 яєць в інкубаторі.

Відкриття не обійшлося без скандалу

Важлива знахідка опинилася серед суперечок. Гніздо було розташоване в лісі, призначеному для лісозаготівельних робіт. Попри знахідку, лісозаготівельні роботи тривали всього в 100 метрах від цього місця, поки не були добровільно припинені 10 вересня.

Експерти попереджають, що такі порушення можуть негативно вплинути на прибережних ему, ще більше ускладнивши проблеми, з якими стикається цей вразливий вид.