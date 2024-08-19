Щоденний догляд за твариною коштує 1500 гривень. Заклик про допомогу Центр порятунку диких тварин на Київщині розмістив на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також Найстаріша гігантська панда у світі вперше стала мамою: в Ін Ін народилися близнята

Червонокнижна рись Урса потребує опікунів

Щоб стати опікуном Урси, потрібно зробити донат від 1500 гривень і надіслати у Центр в особисті повідомлення скриншот оплати чи виписку, ім'я опікуна та електронну пошту.

Нашій красуні потрібні віртуальні друзі, котрі зможуть попіклуватись про неї,

— йдеться у повідомленні.

Що відомо про рись Урсу?

Торік у грудні червонокнижну рись, яку хотіли продати через сервіс онлайн-оголошень, помістили в притулок на Київщині. Восени волонтери та поліцейські відібрали її у нелегального торговця рідкісними тваринами.

Дитинча рисі назвали Урса – на честь громадської організації, яка допомогла її визволити. Тварині довелося пройти тривале лікування: у неї діагностували кишкову інфекцію, виявили велику кількість паразитів.