Але чому так стається – загадка для більшості людей. Що стається з бджолами після укусу, пише Styler.

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Наслідки укусу для бджоли

Хоча люди часто відчувають біль і дискомфорт від бджолиного укусу, результат набагато трагічніший для самої комахи, яка помирає одразу після укусу.

Користувачка @footdocdana в Інстаграм розповіла про те, що відбувається з бджолами після того, як вони жалять, і це справило на багатьох жахливе враження.

Бджоли зазвичай жалять тільки тоді, коли відчувають загрозу. Пам'ятайте, що більшість медоносних бджіл не є агресивними; вони лише обороняються. Медоносна бджола вмирає після укусу, тому жалить тільки у крайніх випадках,

– йдеться у повідомленні.

Річ у тім, що унікальна зубчаста форма бджолиного жала не дозволяє комасі витягти його зі шкіри жертви. Ця нездатність призводить до того, що бджола розриває своє черевце, намагаючись звільнитися, в результаті чого жало застрягає в її тілі.

У трагічному повороті подій бджола гине від отриманих травм, втративши життєво важливі органи у відчайдушній спробі врятуватися.

Агресія бджіл може бути викликана кількома факторами:

однією з основних причин є неприємні запахи,

іншою – різкі рухи або волосся, що розвівається на вітру,

темний одяг, особливо чорний, також може спровокувати бджіл,

крім того, на комах впливають зміни погоди.

До слова. Оси – це не бджоли. І головна відмінність в тому, що, на відміну від бджіл, оси не гинуть після укусу.

Що робити при укусі бджоли?

У разі укусу бджоли експерти радять нанести гідрокортизоновий крем або лосьйон з каламіном, щоб полегшити такі симптоми, як почервоніння, свербіж і набряк. Якщо ці симптоми не зникають, може бути рекомендовано застосування антигістамінних препаратів.

Медики також наголошують на важливості утримання від розчісування уражених ділянок, оскільки це може погіршити стан і підвищити ризик інфікування.