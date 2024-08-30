Нерідко хрипи та кашель можуть вказувати на серйозні захворювання вихованця. Тому, кожен власник, повинен знати, які недуги може супроводжувати цей симптом. Pets 24 повідомляє, з чим це пов'язано. Зверніть увагу Як правильно гладити котів, щоб їм це подобалося: дієві поради

Чому кішка починає хрипіти й кашляти?

Коти, як і всі живі істоти, можуть відчувати задуху, що призводить до кашлю, коли вони намагаються очистити свої дихальні шляхи, стравохід або шлунок. Хоча такі випадки трапляються нечасто, не слід залишати без уваги постійний кашель і хрипи у котів, оскільки можуть свідчити про більш серйозні проблеми зі здоров'ям. Власникам домашніх тварин рекомендується звернутися до ветеринара, якщо ці симптоми не зникають.

Ветеринари рекомендують, щоб коти з симптомами респіраторного дистресу пройшли ретельне обстеження на предмет можливої глистової інвазії. Важливо враховувати можливість потрапляння сторонніх предметів у дихальні шляхи, що може призвести до хрипів і кашлю.

Тварини схильні до бронхіальної астми та респіраторних інфекцій, таких як застуда. Однак, найнебезпечнішими недугами, які супроводжуються цим симптомом, є захворювання серцево-судинної системи.

Основні причини кашлю у котів та кішок

Так, ветеринарні фахівці виділяють 6 основних причин кашлю:

Бронхіальна астма – це один з різновидів алергії, виникає у кішки на чужорідні компоненти, які можуть міститися в пилу, пилку рослин, вовни інших вихованців, відмерлих частинках шкіри людей, а також в лікарських і хімічних препаратах.

Наявність сторонніх предметів в верхніх дихальних шляхах, стравоході або шлунку.

Патології серцево-судинної системи.



При виявленні хрипів та кашлю – слід звернутися до ветеринара / Фото terra.vet

Глистові інвазії – п ід час міграції личинки токсокар потрапляють в легені. Найбільш часто це відбувається у молодих тварин при несвоєчасній дегельмінтизації після відлучення від матері. При цьому кошеня сильно кашляє і може вирвати пінною масою, в якій виявляють паразитів. Також кішка може постійно кашляти через присутність дірофілярій в легеневих артеріях.

Інфекційні захворювання верхніх дихальних шляхів – с еред найбільш поширених хвороб виділяють герпес, ринотрахеїт і каліцівіроз.

Пневмонія – етіологічними чинниками виникнення пневмонії у кішок є патогенні бактерії, віруси, мікроскопічні гриби, а також такі зовнішні фактори, як переохолодження, вживання холодної їжі, утримання тварини в антисанітарних умовах.

Злоякісні пухлини в органах дихання.

Як зазвичай лікують котів?

Ветеринари можуть призначити противірусні препарати або курс антибіотиків для лікування. Також пацієнтам часто рекомендують фізіологічні краплі в ніс.

У деяких випадках стан кота може не показувати ознак покращення, що спонукає фахівців дослідити потенційні основні захворювання, які можуть підірвати імунну систему тварини. Серед серйозних захворювань, які можуть розглядатися, – вірус котячої лейкемії та вірус імунодефіциту котів. Хоча наразі не існує ліків проти цих серйозних вірусних інфекцій, вони піддаються ефективному лікуванню, що дозволяє хворим котам підтримувати відносно здорову якість життя.

Також у ветеринарній практиці фахівці рекомендують риноскопію як ефективну діагностичну процедуру для виявлення сторонніх тіл у дихальних шляхах тварин. Ця процедура не тільки сприяє негайному видаленню таких об'єктів, але й допомагає виявити носові поліпи, пухлини, набряки верхніх дихальних шляхів та анатомічні деформації.

Тому, якщо ваш вихованець часто кашляє чи чхає, то його слід, якомога швидше показати фахівцеві, який призначить кішці відповідне лікування.