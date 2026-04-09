Ветеринарка Ребекка Макміллан у матеріалі PetsRadar пояснила, про що насправді думають коти та що впливає на їхню поведінку.

Що у голові ваших котів?

Коти можуть виглядати безтурботними, але насправді їхній мозок постійно зайнятий обробкою інформації. Хоча люди не можуть точно знати думки тварин, фахівці на основі поведінки здатні зробити обґрунтовані висновки про їхні "пріоритети". За словами ветеринарки, більшість думок котів зосереджена на базових потребах, середовищі та взаємодії з оточенням.

Насамперед коти думають про їжу та воду, адже це ключові ресурси для виживання. Якщо тварині бракує стимуляції, вона може ще більше концентруватися на харчуванні, що інколи призводить до переїдання. Саме тому експерти радять урізноманітнювати дозвілля улюбленців іграми або спеціальними годівницями.

Ще одна важлива "тема роздумів" котів – їхнє середовище. Вони постійно аналізують простір: шукають нові місця для стрибків, укриття або потенційні загрози. Через свою територіальність коти уважно реагують на нові запахи, звуки чи появу незнайомих людей, що іноді може викликати тривогу.

Не менш важливою є соціальна взаємодія. Попри стереотипи, коти доволі товариські та часто думають про контакт із господарем або іншими тваринами. Вони запам’ятовують позитивний досвід і можуть шукати можливості для гри або ласки.

Фахівці також зазначають, що коти значною мірою живуть "тут і зараз". Вони не схильні довго аналізувати минуле, однак мають хорошу пам’ять, яка допомагає їм запам’ятовувати важливі події та реакції. Водночас значну частину дня коти проводять уві сні. Періоди активності змінюються відпочинком, що дозволяє їм відновлювати сили та підтримувати баланс.

Чи мають коти хорошу памʼять?

Коти мають значно кращу пам’ять, ніж може здатися на перший погляд, хоча вона працює інакше, ніж у людей. Дослідження показують, що ці тварини використовують кілька типів пам’яті: короткочасну, довготривалу, сенсорну та навіть епізодичну.

За словами ветеринарки Ліззі Юенс, короткочасна пам’ять у котів досить обмежена і зазвичай триває до однієї хвилини. Водночас вона швидко згасає, особливо якщо інформація не є важливою для виживання. Саме тому коти можуть швидко забувати незначні деталі, але миттєво реагують на зміни в середовищі.

Натомість довготривала пам’ять у котів розвинена значно краще. Вони добре запам’ятовують простір, зокрема розташування їжі, води та улюблених місць для відпочинку. Також коти здатні впізнавати людей і тварин, з якими часто контактують, хоча гірше орієнтуються за обличчями, ніж собаки.

Крім того, вчені вважають, що коти мають епізодичну пам’ять – тобто можуть запам’ятовувати події разом із контекстом, наприклад де і коли вони знаходили їжу. Це свідчить про доволі високий рівень когнітивних здібностей.

Що ще відомо про поведінку котів?