Кошеня залишили біля входу в притулок

Організація, що займається захистом і порятунком тварин, зараз шукає для кошеняти люблячий дім. Волонтери закликають власників тварин у разі крайньої потреби просити про допомогу в зоозахисників.

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Я не можу дозволити собі годувати й доглядати за цим прекрасним кошеням. Будь ласка, подбайте про нього. Хай простить мене Господь,

– написав анонімний місцевий мешканець.

Центри Блакитного Хреста у Великій Британії повідомили про значне зростання кількості прийнятих собак на 79% та котів на 25% у 2024 році порівняно з попереднім роком. Це відбувається на тлі тривожного збільшення загальної кількості покинутих тварин на 32% за останній рік.

Благодійна організація, яка керує чотирма лікарнями для тварин та 11 реабілітаційними центрами, готується до ще більшого напливу покинутих домашніх улюбленців цієї осені. Серед факторів, що сприяють цьому очікуваному сплеску, – зростання цін на енергоносії, що впливає на здатність власників тварин піклуватися про них.

Людей закликають просити допомоги, а не відмовлятися від тварин

Волонтери закликають власників домашніх тварин, які опинилися у скрутному фінансовому становищі, звертатися за допомогою до продовольчих банків та захисників прав тварин, а не відмовлятися від своїх улюбленців. Ця ініціатива спрямована на те, щоб тварини залишалися в люблячих домівках у складні часи.

Саме так вчинила пані Гвен з Бічестера, яка отримує допомогу для двох кошенят, поки відновлюється після інсульту.

Вони багато значать для мене, справді багато. Не можу заснути, якщо котів немає вночі. Якби з ними щось сталося, я б дуже засмутилася,

– зізнається 84-річна прибиральниця на пенсії.

До слова, банки корму для домашніх тварин по всій Великій Британії роблять значний вплив на такі міста, як Шеффілд, Ексетер, Ньюпорт, Бістер і Манчестер. Організація "Блакитний Хрест" в авангарді цієї ініціативи, надаючи допомогу приблизно 85 000 осіб і співпрацюючи з більш ніж 500 банками їжі, щоб забезпечити домашніх тварин, які її потребують, необхідними продуктами.