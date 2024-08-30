Представники заповідника повідомили, що тварина успішно акліматизувалася в новому середовищі. Спостерігачі відзначили, що вона почала проявляти грайливу і допитливу поведінку, вперше вийшовши за межі вольєра. Тварина відчула траву під лапами й проявила природну поведінку, таку як дряпання дерев і колод.

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Контужена левиця Юна зробила перші кроки

Перед початком війни трирічна Юна була в тісній кімнаті розміром 3 на 4 метри в приватному будинку, вимушена жити на холодній бетонній підлозі. На щастя, її врятував Центр порятунку диких тварин.

Однак під час однієї з атак на Київ осколки російської ракети пролетіли в небезпечній близькості від центру, в результаті чого Юна отримала контузію, струс мозку і втрату координації.

В ході рятувальної операції притулок для великих котів поблизу Ешфорда, графство Кент, успішно евакуював левицю Юну через шість країн всього за 5 днів. Після тижня акліматизації у своєму новому лігві в притулку, Юна наважилася вийти на вулицю і вперше ступила на траву.



Левиця Юна / Фото The Big Cat Sanctuary

Кем Вітнолл з місцевого притулку для великих котів повідомив, що співробітники налагодили ефективну комунікацію з Юною, щоб вона відчувала себе комфортно в новому середовищі.

Зараз вона виходить на кілька годин щодня, але ми стежимо за нею, тому що вона все ще дуже хитається,

– сказав він.

Юна брала участь у різних видах діяльності, в тому числі взаємодіяла з рослинами та корою. Також тварина демонструвала ознаки розгубленості, коли вперше зіткнулася з дощем, оскільки раніше не перебувала у вольєрі на відкритому повітрі.

Юна помалу поправляється: дивіться відео

Крім того, притулок планує врятувати решту трьох левиць – Амані, Ліру та Ванду – з Київського центру порятунку диких тварин. Лева Рорі забрали до тимчасового утримання в Бельгії, поки в заповіднику будують новий вольєр.

Благодійна організація Big Cat Sanctuary зібрала 350 000 фунтів стерлінгів з 500 000 фунтів стерлінгів, необхідних для завершення порятунку.