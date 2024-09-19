Комахи, розміром від 2 до 3 міліметрів у довжину, прибули з Середземноморського регіону через Швейцарію. Деталі ситуації повідомив німецький таблоїд BILD.

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У Німеччині нашестя середземноморських мурах

Інвазивний вид прокладає собі шлях через Німеччину, і прикордонне місто Лерах стало першим, хто повідомив про його появу. Після Лераха з цими шкідниками зіткнулися такі міста, як Кельн, Гейдельберг та Карлсруе, а зараз їхню присутність відчуває і Штутгарт.

Комахи пошкоджують електричні кабелі та інтернет-інфраструктуру, що призводить до значних перебоїв з електропостачанням та зв'язком у постраждалих районах. Влада закликає мешканців зберігати пильність у зв'язку з розвитком ситуації.

Комахи не передають хвороби. Але, можливо, вони можуть викликати у деяких короткочасну алергію та психологічний стрес,

– кажуть експерти.

Мешканці Келя борються з тривожним нашестям мурах: масивні суперколонії, що складаються з мільйонів комах, вдираються в будинки й сіють хаос на садових огорожах.

У двох частинах міста виявили так звані суперколонії з мільйонами комах. В одній з них через наявність великої мурашиної колонії довелося закрити дитячий майданчик.

Міністерство навколишнього середовища Штутгарта оголосило, що активно співпрацює з науковцями та міжнародними партнерами для збору інформації про появу, вплив та ефективність методів боротьби з мурахами. У заяві, поширеній пресслужбою, зазначається, що деякі муніципалітети Швейцарії також стикаються зі схожими проблемами, пов'язаними з цим видом мурах.