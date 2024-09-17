Такий інцидент стався й у Великій Британії – жінка відчула, як її торкнувся щур, коли вона сіла на унітаз. Про цю історію написав The Mirror.

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Щуролов назвав, де найчастіше живуть щурі

Нещодавно до експерта з боротьби зі шкідниками Кірана Семплера звернулася жінка з приводу тривожної ситуації. Вона повідомила, що щур заліз у злив і опинився в пастці догори ногами, що в кінцевому підсумку призвело до його утоплення.

Кіран розповів про тривожний досвід, пов'язаний з цим щуром, якого йому довелося витягти з туалету, описавши інцидент як досить гидкий.

Уявіть, що ви сидите на унітазі, і щось вас торкається,

– зазначив він.

Зазначається, що Кіран створив сторінку у Facebook Yorkshire Rat Pack у 2018 році. Там він ділиться незвичайним досвідом зі своєї роботи, розповівши про один з випадків, коли виявив у клієнта щура у дерев'яних планках ліжка.

Кіран обрав унікальний підхід до боротьби зі шкідниками, відмовившись від традиційних щурячих пасток. Замість цього він використовує натренованих собак, які швидко знаходять і знищують гризунів.



Щурі можуть сховатися будь-де / Фото Unsplash

Кіран також проти використання отрути для контролю популяції щурів. Він стверджує, що і пастки, і отрута є негуманними методами боротьби зі шкідниками. Натомість він виступає за використання своїх собак, які, за його словами, можуть швидко і гуманно впоратися з дрібними гризунами, мінімізуючи їхні страждання.

Вони, лейклендські тер'єри Поппі та Пенні, вбивають щурів за лічені секунди. На мою думку, це гуманніше, ніж використовувати отруту,

– зазначив Кіран.

Щуролов може обслужити до 10 клієнтів на день. Професіонал радить перед зимою:

обрізати листя в садах,

зменшити кількість годівниць для птахів;

прибирати екскременти за своїми собаками.

За його словами, нездатність багатьох власників домашніх тварин прибирати за своїми собаками може приваблювати гризунів. Якщо вони й з'являються, то, найімовірніше, основна проблема в каналізаційній системі.

Зауважимо, миші та щурі можуть принести із собою небезпечні хвороби та інфікувати людей. Саме тому цих "гостей" потрібно позбуватися якнайшвидше.