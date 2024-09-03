Надто товстий орлан з'їв єнота і вже не зміг злетіти

Хижого птаха помітили туристи, які і висловили занепокоєння щодо добробуту орлана-білохвоста. Вони негайно звернулися за допомогою до відповідних органів влади. Прибувши на місце, співробітники Департаменту оцінили ситуацію і підтвердили, що орлан не постраждав – його крила та інші кінцівки в ідеальному стані.

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Орлана доставили до ветеринарної клініки на лікування. Рентгенівське обстеження показало, що хижак був здоровий, але переїв. Дослідники виявили, що орел з'їв значну кількість єнота, а в його роздутому животі було видно лапу тварини. Ці знахідки привели вчених до висновку, що орел "човгав по землі" через надмірну вагу, яка перешкоджала злетіти.



На рентгені видно лапу єнота, якого з'їв орлан / Фото Wilson's Creek National Battlefield

Співробітники Департаменту охорони природи дали білоголовому орлану деякий час, щоб він зміг відпочити і перетравити їжу після того, як з'їв єнота. Після цього періоду його успішно випустили назад у природне середовище існування. Фахівці відзначають, що повний шлунок може перешкоджати здатності орлана полювати й орієнтуватися в дикій природі.

Ці птахи їдять все, що трапиться на шляху

Дослідники з Американського орлиного фонду виявили, що білоголові орлани в основному споживають рибу, яка становить до 90% їхнього раціону. Однак відомо, що ці грізні птахи також ласують різноманітними джерелами їжі, включаючи інших птахів, таких як качки, та дрібних ссавців, таких як бабаки.

Ці птахи, як відомо, також клюють рештки померлих тварин. Така поведінка, ймовірно, мала місце в нещодавньому інциденті. Вчені припускають, що білоголовий орлан натрапив на тушу єнота, а потім просто не розрахував свої сили.