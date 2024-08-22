У відповідь на це дослідники активно вивчають низку стратегій, спрямованих на пом'якшення наслідків зміни клімату. Нещодавні результати вказують на те, що вони, можливо, визначили високоефективний підхід, який принесе користь як бізнес-сектору, так і навколишньому середовищу.

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Понад 6 000 овець відправлять доглядати за сонячною електростанцією

У рамках постійної боротьби зі зміною клімату дослідники вже багато років присвятили визначенню стратегій, які б сприяли глобальній відмові від викопного палива на користь більш сталих джерел енергії, включаючи сонячну енергію. Крім того, було визначено, що сільськогосподарський сектор робить значний внесок у глобальне потепління, викидаючи значну кількість вуглекислого газу в атмосферу.

Тепер дослідники вивчають нову стратегію зменшення викидів у сільському господарстві з одночасним використанням сонячної енергії. У проєкті візьмуть участь понад 6 000 овець, які пастимуться на восьми сонячних електростанціях у Техасі, виконуючи роль так званих "волохатих садівників".

Як це працює?

Цей підхід дозволяє тваринам ховатися від сонця під сонячними панелями, одночасно доглядаючи за рослинністю на великій території, що перевищує 4 000 гектарів. Ініціатива має на меті сприяти сталому розвитку як сільського господарства, так і виробництва енергії.

Новий проєкт стане найбільшою угодою про сонячне випасання у США. У спекотні дні вівці зможуть відпочити в тіні панелей, водночас власники сонячних електростанцій заощадять на гербіцидах і газонокосарках на викопному паливі. А гній овець удобрюватиме ґрунт, тоді як самі тварини на шерсті переноситимуть насіння польових квітів,

– кажуть вчені.

Експерти очікують, що розширення практики випасу худоби покращить здоров'я регіональних ґрунтів, що є перспективним розвитком для місцевого сільського господарства. Це слідує за аналогічним експериментом, проведеним у Міннесоті, де результати показали дивовижне покращення рівня органічних речовин більш ніж на 200% у певних районах.

Автори нового проєкту підкреслили його ефективність, продемонструвавши гармонійне співіснування сонячної енергетики та сільського господарства. Цей інноваційний підхід не лише оптимізує продуктивність сонячних установок, але й зміцнює місцеві екосистеми.