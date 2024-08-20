Його друг, який перебував на борту човна, швидко втрутився і покликав на допомогу групу перегонників на водних мотоциклах. Рятувальні служби були швидко сповіщені і відправлені на місце події для надання допомоги.

Дивіться також Такого ви ще точно не бачили: четверо овець якимось дивом опинилися на даху будинку

Рибалка знепритомнів після удару хвостом кита по обличчю

Драматичний інцидент стався біля узбережжя австралійського штату Квінсленд, де 40-річний чоловік отримав серйозні травми після того, як перед його човном несподівано з'явився кит. Зіткнення сталося неподалік від кордону з Новим Південним Уельсом.

Очевидці, в тому числі друг чоловіка і перегонники на водних мотоциклах, що були неподалік, швидко почали діяти, викликаючи екстрені служби для надання допомоги. Рятувальники поспішили на місце події і змогли доставити постраждалого на берег, а тоді на лікування в університетську лікарню Голд-Кост.

Чоловік отримав медичну допомогу у зв'язку з травмами обличчя та хребта. Хоча його стан наразі оцінюється як стабільний, пам'ять залишається нечіткою.

Ми вже бачили зіткнення китів із човнами, але не з людиною, яка сидить у ньому. Спочатку ви трохи не вірите в те, що це сталося, але з усім тим реагуєте. Коли ми прибули на місце, то виявили, що саме це і сталося,

– сказав Скотт Браун, співробітник служби швидкої допомоги.

Після цього інциденту поліцейські закликали людей зберігати пильність, особливо тих, хто вирушає на риболовлю або катається на човні в сезон китів. В цей період горбаті та південні праві кити проходять через Сідней під час міграції вздовж східного узбережжя Австралії, прямуючи на північ у холодніші місяці – червень і липень. Вони повертаються на південь у період з вересня по листопад.