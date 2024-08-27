Водночас науці поки мало відомо про це явище. Що думає про сновидіння тварин американський клінічний психолог, докторка Дейдре Барретт, – читайте далі!

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Вчені з'ясували, що може снитись домашнім тваринам

Нещодавні дослідження показали, що наші чотирилапі друзі можуть бачити сни, пов'язані з їхньою повсякденною діяльністю. Дослідники підкреслюють, що люди теж схильні бачити сни на теми, які цікавлять їх протягом дня, але вони проявляються у більш візуальній і менш логічній формі.

У науки немає підстав вважати, що тварини у цьому відрізняються від людей, адже собаки, як правило, надзвичайно прив'язані до своїх господарів, цілком ймовірно, що ваша собака мріє про ваше обличчя, ваш запах і про те, щоб подобатися чи дратувати вас,

– наголошує Баррет.

Менші тварини, такі як миші, переживають стадії сну значно швидше, що свідчить про те, що вони можуть бачити коротші та частіші сни. На противагу цьому, слони демонструють довші цикли сну, ніж люди, що дозволяє їм залишатися в глибокому сні протягом тривалих періодів між сновидіннями. Примітно, що рептилії та риби не мають чітко визначених циклів сну, що може свідчити про відсутність сновидінь.

Коти точно бачать сни

Значним кроком вперед у розумінні котячої дрімоти стало те, що дослідники отримали нові знання про особливості сну котів. Зокрема, новаторський дослідник сну тварин Мішель Жуве провів експеримент, в якому видалив невелику ділянку мозку кота, що відповідає за гальмування рухів під час швидкого сну.



Чи мають сновидіння коти / Фото Unsplash

Так, коти демонструють помітне підвищення активності під час швидкої фази сну – стрибають, роблять випади, вигинають спину і навіть шиплять. Аналогічно, дослідження показує, що коли собаки під час сну смикають лапами, це, ймовірно, є ознакою того, що мають сновидіння про біг.

Баррет додала, що, як і з дітьми, домашнім тваринам слід дарувати щасливий день і багато спати в безпечному та комфортному середовищі, тоді їх сни будуть хорошими.