Немає чітких правил, коли йдеться про те, як назвати собаку, але є деякі загальні рекомендації, щоб обрати ім'я, яке не заплутає ваше цуценя, а максимально підійде йому. З нагоди Дня собаки, яке відзначають 26 серпня, Pets 24 розібрався у питанні кличок для собак хлопчиків, і готовий поділитися цим переліком.

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Як вибрати ім'я для собаки хлопчика: основні нюанси

Експерти наголошують на важливості спостереження за стилем спілкування та особистісними рисами цуценяти перед тим, як обрати йому ім'я. Унікальне забарвлення шерсті та кумедна поведінка також можуть надихнути на креативні варіанти імен. Приділивши час уважному спостереженню за своїм новим улюбленцем від кількох днів до тижня, власники можуть обрати ім'я, яке справді відображає характер цуценяти, що забезпечить більш персоналізований зв'язок.

Обираючи ім'я для цуценяти, не варто думати лише про "прикольність". На думку зооекспертів, перевага має надаватися іменам з одного-двох складів, оскільки їх легше запам'ятовують як власники, так і домашні улюбленці. Наприклад: Бос, Дог, Даз, Чак, Луї, Лорд.

Ось 5 найбільш важливих порад щодо вибору імені для собаки хлопчика:

подумайте про скорочення довгого імені;

не вибирайте образливу або злу кличку;

врахуйте зовнішній вигляд і країну походження вихованця;

ім'я не повинно бути довше двох складів;

на букву "р" і "с" собаки охочіше відгукуються.



Як обрати ім'я для собаки хлопчика / Фото Unsplash

При виборі клички для пса слід враховувати кілька ключових факторів, зокрема розмір, породу, забарвлення, поведінку та риси характеру собаки. Майбутнім власникам домашніх улюбленців треба дочекатися, поки цуценя з'явиться в новому будинку, перш ніж остаточно визначитися з іменем.

Де шукати натхнення?

Історичні постаті: Клео, Цезар, Колумб, Черчилль.

Клео, Цезар, Колумб, Черчилль. Персонажі з міфології: Одіссей, Зевс, Гектор, Гермес, Одін, Атлас.

Одіссей, Зевс, Гектор, Гермес, Одін, Атлас. Улюблені герої книжок чи кінострічок: Герда, Шерлок, Форест, Робін, Дарсі, Гаррі, Тор.

Герда, Шерлок, Форест, Робін, Дарсі, Гаррі, Тор. Географічні назви і терміни: Вест, Байкал, Дунай, Айова, Куба.

Вест, Байкал, Дунай, Айова, Куба. Назви титулів: Барон, Лорд, Граф, Маркіз.

Барон, Лорд, Граф, Маркіз. Футбольні клуби: Челсі, Мілан, Аякс, Зоря, Рода.

Челсі, Мілан, Аякс, Зоря, Рода. Назви автомобільних марок: Форд, Мустанг, Мерс.

Клички для собаки-хлопчика: за алфавітом

Коли сім'ї вітають нових пухнастиків у своїх домівках, вибір ідеального імені стає важливим питанням. Для тих, хто має труднощі з вибором імені для цуценяти, пропонуємо кілька варіантів:

Клички для собак хлопчиків на букву А: Арчі, Амброз, Айк, Альберт, Адоніс, Апполон, Артур, Адам, Алекс, Айрон, Антоніо, Амодео, Арекс, Акс, Аміго, Астерікс, Аслан, Арчі, Алік, Ас, Алі, Айк, Арго, Арчибальд, Ахілл, Амур, Аарон, Адамс.

Б: Барні, Балу, Бейз, Берт, Брут, Балі, Боббі, Бенц, Бенджамін, Бланко, Бруклін, Бенг, Бакс, Бекхем, Блек.

В: Вальтер, Ватсон, Вівальді, Віллі, Вінні, Вейд, Вест, Віконт, Верро.

Г: Герд, Ганс, Гайд, Густав, Горацій, Гамлет, Грант, Гефест, Гонзо, Гудзон, Гомер, Гаррі, Гільмо, Гімлі, Грот, Грос, Густ, Гудвін, Грозний.

Д: Дарсі, Джек, Джинн, Денді, Данте, Джаспер, Джексон, Джаз, Дункан, Дайк, Діас, Дюк, Дабл, Дей.

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Ж: Жан Жак, Жучі, Жейк, Жерар, Жуліан, Жозеф, Жандарм.

Клички на З, І, К: Зевс, Зорро, Зюйд, Іззі, Ірвін, Інжир, Іф, Імператор, Камелот, Калеб, Клайд, Кентавр, Кім, Крос.

Л: Лукас, Лео, Лайм, Людвіг, Ларрі, Лорд, Лойд, Лонг, Люціан, Лондон, Лайз, Людвіг, Луї.

М: Майло, Макс, Марс, Марті, Марк, Мікі, Майкл, Мейсон, Маврік, Мухтар, Майбах, Маркус, Мачо, Маршал, Мілан, Мак, Маріо, Маркіз, Майор, Мафін, Мобі, Маверік, Медісон, Мустанг, Метт.

Н і О: Найк, Наполеон, Натан, Нейл, Ней, Норман, Онікс, Орфей, Олівер, Остін, Одіссей, Оззі, Оскар, Орсо, Ості.

П: Персі, Прометей, Пікассо, Пірсон, Пітер, Пірат, Пол, Плутон, Персіваль, Пако, П'єр, Перс, Принц.



Клички для собак-хлопчиків / Фото Unsplash

Клички на Р і С: Рубін, Роккі, Робін, Ромео, Рассел, Рекс, Руфус, Робін, Саймон, Скай, Сайрус, Сільвер, Сімба, Сем.

Т: Тайлер, Тоні, Тор, Тобіас, Тарзан, Тарантіно, Томас, Теодор, Тедді, Террі, Тіммі, Торнадо, Трістан.

У: Уран, Уно, Ураган, Умка, Уолтер, Уолт.

Ф: Франк, Франклін, Форест, Фокс, Фелікс Флеш, Фред.

Х: Хатіко, Хаос, Хан, Хантер, Халк, Хепі, Хенк, Хаммер, Хант, Хассан, Х'ю, Хакі.

Ц, Ч: Цезар, Цицерон, Чарлі, Честер, Чак, Чакі, Чемпіон.

Ш: Шанхай, Шелбі, Шерлок, Шон, Штірліц, Шелдон, Шериф, Шекспір, Шторм.

Е, Я, Ю: Елвіс, Ерік, Ейнштейн, Ельбрус, Енді, Ельф, Едді, Яструб, Янг, Ягуар та Ювентус, Юпітер, Юлій.

Прикольні клички для собак хлопчиків

Коли справа доходить до вибору жартівливих кличок для домашніх улюбленців, варто бути обережними та відповідальними. Хоча грайливі імена можуть викликати радість, з часом мають властивість втрачати свій сенс. Втім, кожному своє, тому зібрали для вас і такий перелік.

Прикольні імена можуть додати додаткового шарму особливо таким породам, як мопси, чихуахуа, йоркширські тер'єри, японські хінні та бульдоги. Ці породи добре піддаються грайливим і кумедним кличкам, наприклад:

Бінго;

Начо;

Твінкі;

Цербер;

Цар;

Коньяк;

Паштет;

Хантер;

Тигр;

Фараон;

Олів'є;

Батон;

Ніндзя;

Сократ;

Соник.

Українські імена для собак

Українські імена для собак помітно зростають у популярності, що відображає ширшу світову тенденцію, коли власники домашніх улюбленців обирають імена, які прославляють культурну спадщину та виражають відданість своєму корінню. Серед імен, що набирають популярності, – "Патрон", натхненний відомим українським собакою-винюхувачем вибухівки.

Для хлопчиків-цуценят можна розглянути такі імена:

Богдан;

Левко;

Степан;

Івась;

Микита;

Артур;

Антей.

Незалежно від того, яке ім'я ви оберете, головне, що воно подобається вам, і відповідає особистості вашої собаки. Ім'я – це частина вашого спілкування з улюбленцем, тому важливо, щоб воно відображало вашу любов і пошану до вашого чотирилапого друга.