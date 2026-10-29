Philip Morris розробила мобільний додаток для роботи з торговельними точками по Україні

Компанія Philip Morris розробила цифрову платформу для взаємодії з торговельними точками в Україні, яка дозволяє автоматизувати обмін інформацією з партнерами та дистанційно вирішувати операційні питання, зокрема в регіонах із підвищеними безпековими ризиками.

Про це повідомив генеральний директор "Філіп Морріс Україна" Артем Конік під час конференції TECHNOVATION, що відбулася 27 жовтня в Києві в межах Київського міжнародного економічного форуму.

Ще 5-7 років тому ми не мали інструментів, які дозволяли б настільки швидко й ефективно взаємодіяти з торговими партнерами по всій Україні. Сьогодні завдяки мобільному застосунку ми підтримуємо прямий зв'язок із понад 25 тис. торговельних точок, можемо оперативно передавати інформацію та надавати необхідний сервіс незалежно від їхнього розташування – чи то у Львові, чи в Харківській області поблизу лінії фронту. В умовах війни це особливо важливо, адже цифрові рішення дозволяють нам забезпечувати безперервність роботи навіть там, де фізична присутність співробітників обмежена або небезпечна,

– зазначив він.

За його словами, компанія може автоматично здійснювати моніторинг викладки продукції в магазинах. У деяких торговельних точках встановлено спеціальне обладнання, яке кожні 15 хвилин фотографує полиці з продукцією компанії.

Якщо система виявляє відсутність товару на полиці, вона автоматично надсилає повідомлення продавцю, який може перевірити наявність продукції та поповнити викладку.

За словами Коніка, раніше для перевірки полиць необхідно було регулярно направляти торговельних представників до магазинів. Автоматизація цього процесу дозволяє скоротити кількість фізичних візитів у регіонах із підвищеними безпековими ризиками.

Для нас цифровізація – це не лише про ефективність та оптимізацію ресурсів. Під час війни вона стала інструментом безпеки співробітників і забезпечення безперервної роботи бізнесу,

– наголосив генеральний директор "Філіп Морріс Україна".

Конік також повідомив, що цифрова трансформація компанії охоплює обслуговування споживачів. Зокрема, Philip Morris використовує штучний інтелект для прогнозування потреб користувачів та визначення випадків, коли електронні пристрої можуть потребувати технічного обслуговування або заміни.

За його даними, щороку контакт-центр і чати компанії обробляють близько 2,8 млн звернень і контактів зі споживачами, а сервіси забезпечують майже 1 млн доставок.

Конференція TECHNOVATION відбулася 27 жовтня в межах Київського міжнародного економічного форуму. Захід організувала Diia.City Union за участю понад 250 представників держави, українського та міжнародного бізнесу.