15:57
19 лип 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Путін зробив пропозицію Лукашенку. Куди пропав алкоголь у Москві
      Вєсті Кремля
      21:35, 18 липня
      Вєсті. UA: Справжня стратегія Гройсмана. Зеленський приборкує олігархів
      Вєсті.UA
      20:25, 18 липня
      Гучні скандали, запеклі протистояння, кандидати-клони: що відомо про "мажоритарку" на Київщині
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Рух самавто у Союзі
      Згадати все
      00:46, 18 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      MH17 ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ПРОГРАМИ ПАРТІЙ

      Піар-хід Порошенка, – експерт про обшуки на підприємствах п’ятого президента

      1240 Читать новость на русском
      Підприємства Порошенка обшукують
      Підприємства Порошенка обшукують / 24 канал

      Обшуки в спортклубі "5 елемент", що належить Порошенку, і в приміщеннях "Богдан Моторс", не вплинуть на шанси "Європейської Солідарності" пройти до парламенту. Це може бути цілком інспіровано командою Порошенка.

      Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

      Читайте також: Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту

      Партія "Голос" Вакарчука, до якої частково перейшов електорат Порошенка, через мляву кампанію втрачає рейтинги. Тобто виборці Порошенка не знайшли собі альтернативи. Тому "Європейська Солідарність" пройде до Верховної Ради,
      – вважає Андрій Вігірінський.

      Крім того, зауважує експерт, електорат Порошенка мав забрати Гриценко, але в нього вся кампанія пасивна. І "Сила і честь" Смешка – але в його список увійшли представники БПП, і цим втратилася новизна партії.

      Читайте також: Парламентські вибори-2019: чи варто очікувати масових акцій протесту?

      Політолог додає: антикорупційні органи не оприлюднюватимуть деталі справи, оскільки це таємниця досудового слідства. Водночас Вігірінський зауважує, що особливо сенсаційної інформації детективи можуть і не виявити під час обшуків. Після скандалу в "Укроборонпромі" навряд чи збереглася якась таємна інформація. А операції з цінними паперами є у відкритому електронному доступі.

      Обшуки можуть бути піар-ходом Порошенка. Його "душать" у НАБУ і ДБР. Але керівництво цих антикорупційних органів призначили при президентові Порошенку, і він з ними мав комунікацію. Дешевий крок: ніби Порошенко не поїхав на допит у ДБР, і компанії, близькі до нього, обшукують. Скоординована спроба "жертвоприношення",
      – підкреслив Андрій Вігірінський.

      Чому прийшли з обшуками НАБУ і ДБР? 19 липня НАБУ під процесуальним керівництвом САП провело обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить Петру Порошенку, та у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс", власником якої є екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Колишній чиновник кілька місяців тому опинився в центрі скандалу з корупцією в "Укроборонпромі". Наразі детективи проводять обшуки, оскільки вважають, що в обох приміщеннях є докази причетності Порошенка та його оточення до масштабних корупційних афер з військовими закупівлями.

      Що відбувається під спортивним клубом "5 елемент": дивіться відео

      парламентські вибори 2019

      blog_ava
      5 ознак, які допоможуть розпізнати психопата
      сьогодні
      7477
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини політики Новини України Петро Порошенко Європейська солідарність Парламентські вибори 2019 НАБУ Корупційні схеми в Укроборонпромі Партія Голос
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Антикорупційні плани у програмах партій: аналіз і коментарі
      сьогодні , 15:00 Антикорупційні плани у програмах партій: аналіз і коментарі
      Центр UA 69
      Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      сьогодні , 14:01 Куди піти у Будапешті: мальовничі місця європейської столиці
      Ірина Буртик 347
      Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      сьогодні , 08:30 Як купити смартфон і не прогадати: конкретні моделі
      2226
      Куратор "ЛДРН" Сурков отправляет провокаторов на выборы в Украину
      сьогодні , 14:00 Куратор "ЛДРН" Сурков отправляет провокаторов на выборы в Украину
      Фашик Донецький 715
      Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      сьогодні , 13:45 Не зовсім нові обличчя: хто з одіозних попередників іде в Раду
      Світлана Попова 4439
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук