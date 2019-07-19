Піар-хід Порошенка, – експерт про обшуки на підприємствах п’ятого президента

Обшуки в спортклубі "5 елемент", що належить Порошенку, і в приміщеннях "Богдан Моторс", не вплинуть на шанси "Європейської Солідарності" пройти до парламенту. Це може бути цілком інспіровано командою Порошенка.

Таку думку 24 каналу висловив політичний експерт Андрій Вігірінський.

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Партія "Голос" Вакарчука, до якої частково перейшов електорат Порошенка, через мляву кампанію втрачає рейтинги. Тобто виборці Порошенка не знайшли собі альтернативи. Тому "Європейська Солідарність" пройде до Верховної Ради,

– вважає Андрій Вігірінський.

Крім того, зауважує експерт, електорат Порошенка мав забрати Гриценко, але в нього вся кампанія пасивна. І "Сила і честь" Смешка – але в його список увійшли представники БПП, і цим втратилася новизна партії.

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Політолог додає: антикорупційні органи не оприлюднюватимуть деталі справи, оскільки це таємниця досудового слідства. Водночас Вігірінський зауважує, що особливо сенсаційної інформації детективи можуть і не виявити під час обшуків. Після скандалу в "Укроборонпромі" навряд чи збереглася якась таємна інформація. А операції з цінними паперами є у відкритому електронному доступі.

Обшуки можуть бути піар-ходом Порошенка. Його "душать" у НАБУ і ДБР. Але керівництво цих антикорупційних органів призначили при президентові Порошенку, і він з ними мав комунікацію. Дешевий крок: ніби Порошенко не поїхав на допит у ДБР, і компанії, близькі до нього, обшукують. Скоординована спроба "жертвоприношення",

– підкреслив Андрій Вігірінський.

Чому прийшли з обшуками НАБУ і ДБР? 19 липня НАБУ під процесуальним керівництвом САП провело обшуки в елітному спортивному клубі "5 елемент", що належить Петру Порошенку, та у приміщеннях ПАТ "Автомобільна Компанія "Богдан Моторс", власником якої є екс-заступник секретаря РНБО Олег Гладковський. Колишній чиновник кілька місяців тому опинився в центрі скандалу з корупцією в "Укроборонпромі". Наразі детективи проводять обшуки, оскільки вважають, що в обох приміщеннях є докази причетності Порошенка та його оточення до масштабних корупційних афер з військовими закупівлями.

Що відбувається під спортивним клубом "5 елемент": дивіться відео