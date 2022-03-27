Під артилерійським обстрілом загинув Денис Максишко – Лицар Зимового Походу

У боях за Україну віддав своє життя старший лейтенант Денис Максишко. Перед загибеллю він завдав потужного удару по ворожих позиціях.

Про це повідомили у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Максишко був у ній командиром самохідної артилерійської батареї.

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Максишко був грамотним командиром

Побратими захисника наголосили, що Максишко був взірцем виконання військового обов'язку, мужності й героїзму. Він проявив себе як грамотний командир при виконанні вогневих завдань.

Неодноразово його сміливі дії й виважені рішення сприяли успішному виконанню завдань підрозділу та збереженню життя особового складу,

– мовиться у повідомленні.

Максишко ще у 2014 році добровольцем пішов захищати Україну. Тоді – у складі добровольчого корпусу "Правий Сектор". Був кулеметником, брав безпосередню участь у бойових діях на Донбасі.

Перед загибеллю воїн завдав потужного удару ворогу

14 березня Максишко виконував бойові завдання у районі Прибузького, що на Миколаївщині. "Під постійним вогневим впливом артилерії та авіації противника проявляв особисту мужність та героїзм вміло керуючи підлеглим підрозділом", – наголосили у 28-й ОМБр. За словами побратимів, Денис завдав потужного вогневого ураження по позиціях загарбників – знищив ворожий блокпост, вивів з ладу техніку та знищив багато окупантів.

"Під час переміщення у район запасних вогневих позицій, потрапивши під масивний артилерійський обстріл російських загарбників, героїчно загинув", – розповіли у ЗСУ.

Зеленський посмертно присвоїв Максишку звання Герой України з удостоєнням ордену "Золота зірка".

"Глибоко співчуваємо рідним захисника та обіцяємо помститися російським окупантам за сина України! Вічна пам'ять Герою", – мовиться у повідомленні бригади.

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