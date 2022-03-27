Під артилерійським обстрілом загинув Денис Максишко – Лицар Зимового Походу
У боях за Україну віддав своє життя старший лейтенант Денис Максишко. Перед загибеллю він завдав потужного удару по ворожих позиціях.
Про це повідомили у 28-й окремій механізованій бригаді імені Лицарів Зимового Походу. Максишко був у ній командиром самохідної артилерійської батареї.
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Максишко був грамотним командиром
Побратими захисника наголосили, що Максишко був взірцем виконання військового обов'язку, мужності й героїзму. Він проявив себе як грамотний командир при виконанні вогневих завдань.
Неодноразово його сміливі дії й виважені рішення сприяли успішному виконанню завдань підрозділу та збереженню життя особового складу,
– мовиться у повідомленні.
Максишко ще у 2014 році добровольцем пішов захищати Україну. Тоді – у складі добровольчого корпусу "Правий Сектор". Був кулеметником, брав безпосередню участь у бойових діях на Донбасі.
Перед загибеллю воїн завдав потужного удару ворогу
14 березня Максишко виконував бойові завдання у районі Прибузького, що на Миколаївщині. "Під постійним вогневим впливом артилерії та авіації противника проявляв особисту мужність та героїзм вміло керуючи підлеглим підрозділом", – наголосили у 28-й ОМБр. За словами побратимів, Денис завдав потужного вогневого ураження по позиціях загарбників – знищив ворожий блокпост, вивів з ладу техніку та знищив багато окупантів.
"Під час переміщення у район запасних вогневих позицій, потрапивши під масивний артилерійський обстріл російських загарбників, героїчно загинув", – розповіли у ЗСУ.Зверніть увагу! Зеленський посмертно присвоїв Максишку звання Герой України з удостоєнням ордену "Золота зірка".
"Глибоко співчуваємо рідним захисника та обіцяємо помститися російським окупантам за сина України! Вічна пам'ять Герою", – мовиться у повідомленні бригади.
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