Під Баловним українські захисники знищили ворожий десант
3 березня 2022 , 07:26Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Генштабу ЗСУ
У районі села Баловне, що в Миколаївській області, окупанти висадили нечисленний десант. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, його знищили.
"Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС Росії в районі населеного пункту Баловне загарбник висадив нечисленний десант, який знищили", – мовиться в повідомленні.
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