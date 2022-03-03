Під Баловним українські захисники знищили ворожий десант

3 березня 2022 , 07:26
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Джерело:

фейсбук Генштабу ЗСУ

У районі села Баловне, що в Миколаївській області, окупанти висадили нечисленний десант. За інформацією Генерального штабу ЗСУ, його знищили.

"Для забезпечення подальшої висадки тактичного повітряного десанту зі складу 10 окремої бригади спеціального призначення ЗС Росії в районі населеного пункту Баловне загарбник висадив нечисленний десант, який знищили", – мовиться в повідомленні.

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Автор: Олена Данилів