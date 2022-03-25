Під час артобстрілу загинув екскомандир взводу батальйону "Харків-1" Максим Кокшаров

Під час артилерійського обстрілу окупантів на Донбасі 23 березня загинув колишній командир взводу і боєць батальйону "Харків-1" 46-річний Максим Кокшаров. У нього залишилися дружина та син.

Про втрату українського військового повідомив його товариш Іван Діденко у соцмережі.

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Він зізнався, що знав Максима Кокшарова з 2014 року.

Під час так званої "руської весни", вісім років тому у Харкові, він записався до нас, у лави самооборони. Його відразу поставили головним по Холодногірському району,

– згадує Діденко.

За його словами, Кокшаров був одним з перших добровольців у лавах батальйону "Харків-1", а у 2015 році був поранений під час теракту біля Палацу спорту.

Пізніше він працював начальником поліції у Щасті. "І до останнього захищав Україну вже у ЗСУ у 54-й бригаді", – пише Діденко.

До слова, раніше ми писали, що у боях за Маріуполь загинув військовослужбовець 17-ї танкової бригади – Денис Сергійович Бухало. Відомо, що військовий вже мав досвід захисту Батьківщини, бо з перших днів війни захищав кордони у зоні АТО.

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