Під час атаки по Україні летіли "Іскандери" та понад 320 дронів: як відпрацювали сили ППО

Україна пережила черговий нічний терор. У ніч на 15 квітня Росія атакувала трьома балістичними ракетами "Іскандер-М", а також 324 ударними БпЛА.

У Повітряних силах розповіли, як відпрацювала ППО.

Як відпрацювала ППО?

"Іскандери" летіли із Ростовської області, а БпЛА типу Shahed, "Гербера", "Італмас" та безпілотники інших типів із напрямків: Курськ, Орел, Міллєрово, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ у Росії та Гвардійське, Чауда на ТОТ Криму.

Близько 250 з усіх БпЛА були "Шахедами".

За попередніми даними, станом на 7:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 309 ворожих БпЛА.

На жаль, є влучання балістики та 13 БпЛА на 9 локаціях, а також падіння збитих (уламки) на 10 локаціях.

Зверніть увагу! В повітряному просторі ще є декілька російських безпілотників. Дотримуйтесь правил безпеки та пам'ятайте, що російська тактика обстрілів змінилася – ворог усе частіше завдає ударів у денний час. Ізраїльський військовий аналітик Давид Шарп в ефірі 24 Каналу зазначив, що це робиться, аби додатково перевантажити українську ППО та посилити психологічний тиск на українців.