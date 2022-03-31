Під час авіаудару на Харківщині загинули мати та дитина: прокуратура відкрила справу

Під час авіаудару, нанесеного 10 березня ордою ворожих сил по селу Слобожанське Харківської області, було пошкоджено житловий будинок. Внаслідок цього загинули 11-річний хлопчик та його мати.

За попередніми даними, тіла загиблих вдалось дістати з-під завалів лише тепер. Розпочато досудове розслідування за процесуального керівництва Харківської обласної прокуратури.

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Зазначається, що розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

За даними слідства, 10 березня 2022 року внаслідок авіаудару військовослужбовцями Росії по селі Слобожанське, було пошкоджено житловий будинок. Аж тепер рятувальникам вдалось розібрати завали будинку. Під ними знайшли тіла 11-річного хлопчика та його мами.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюють слідчі Управління СБУ в Харківській області.

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