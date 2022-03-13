Під час авіаудару по аеродрому Канатове загинуло 7 військових, – глава Кіровоградської ОВА

Ворог 12 березня завдав авіаударів по Кропивницькому. Постраждав аеропорт Канатове, там загинули 7 українських військових.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович. Він повідомив, що, на жаль, авіаудар забрав 7 життів.

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Значно пошкоджена інфраструктура, – Райкович

Дуже пошкоджена інфрастуруктура. Удари були такої сили, що їх чув увесь Кропивницький,

– пояснив Райкович.

Голова ОВА запевнив, що Кіровоградщина не забуде своїх героїв, а також висловив впевненість, що Україна переможе.

Зазначимо, що вибухи у Кропивницькому почалися близько 7:00 12 березня. Перед тим щось вибухнуло у Миколаєві та Дніпрі.

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