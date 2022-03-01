Під час боїв у Каховці загинув Ігор Базелюк: Героя чекали вдома 2 дітей

Запекла боротьба проти кремлівських загарбників триває та наша земля вже перетворилась для них на пекло. На жаль, у війні гинуть і мужні захисники України.

Одним із наших Героїв, яких забрала війна, став Базелюк Ігор Анатолійович. Його із фронту чекали двоє дітей. Але вони вже ніколи не побачать батька, який виборював для них мирне небо.

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Бій із ворогом триває

33-річний воїн України був жителем села Кам'янка, що на Дніпропетровщині. Про це написали на сторінці Березанівської міськради 1 березня.

Свій біль скорботи за захисником уже висловили сотні його земляків. А побратими Ігоря Базелюка продовжують винищувати московських загарбників, щоб помститися за кожного вбитого українця.

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Читайте текст допису Березнівської міськради:

У боях за Нову Каховку загинув наш захисник із села Кам'янка Базелюк Ігор Анатолійович, 1989 року народження.

Без тата залишилося двоє дітей.

Вічна пам'ять Герою.

Співчуваємо рідним, стоїмо поруч з ними у їхній біді, схиляємо голову.