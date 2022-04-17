Під час евакуації на Харківщині смертельно обстріляли 2 авто: в одній з них перебувала дитина
17 квітня 2022 , 17:21Читать новость на русском
Джерело:фейсбук Сергія Болвінова
Російські окупанти в Ізюмському районі обстріляли 2 автомобілі. В одному із них перебувала дитина, яка, на щастя, не постраждала.
Через обстріл загинула одна людина. Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.
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В одному з авто була родина
Люди на автомобілях намагалися евакуюватися з Ізюмського району. В одній з автівок була родина – бабуся, матір та дитина. На жаль, через обстріл загинула бабуся, а мама зазнала поранень.
Маму та бабусю дитини було поранено. Маму доставили до Сахновщинськоії центральної районної лікарні, бабуся, нажаль, від отриманих поранень померла,
– повідомив Болвінов.
Загалом в одній автівці було 5 людей.
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