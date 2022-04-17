Під час евакуації на Харківщині смертельно обстріляли 2 авто: в одній з них перебувала дитина

Російські окупанти в Ізюмському районі обстріляли 2 автомобілі. В одному із них перебувала дитина, яка, на щастя, не постраждала.

Через обстріл загинула одна людина. Про це повідомив керівник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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В одному з авто була родина

Люди на автомобілях намагалися евакуюватися з Ізюмського району. В одній з автівок була родина – бабуся, матір та дитина. На жаль, через обстріл загинула бабуся, а мама зазнала поранень.

Маму та бабусю дитини було поранено. Маму доставили до Сахновщинськоії центральної районної лікарні, бабуся, нажаль, від отриманих поранень померла,

– повідомив Болвінов.

Загалом в одній автівці було 5 людей.

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