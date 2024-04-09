Під час навчань НАТО шведським та норвезьким військовим орендували "російські котеджі", – ЗМІ
Джерело:TV2
У Норвегії виявили, що біля військової бази є будинки, які належать росіянам. Це може стати проблемою безпеки країни.
Шведські та норвезькі військові під час навчань НАТО жили у котеджах російської еліти. Вони перебували у центрі військової бази.
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Власники наближені до Путіна
У центрі норвезької військової бази на півночі розташована група будиночків, які належать росіянам. З кают видно військово-повітряну базу в Бардуфоссі, де регулярно проводяться навчання норвезьких підрозділів та підрозділів союзників.
Ці котеджі належать російській владній еліті та представникам партії Владіміра Путіна: меру міста Мурманськ Ігорю Морару та Віктору Сайгіну, який має тісні зв'язки з російськими військовими.
У самому селі наполягають, що вони не знали про зв'язки із росіянами.
Представник поліцейської служби безпеки зі зв'язків із пресою Ейрік Веум розповів, що спільно з норвезькими збройними силами наразі з'ясовують обставини.
Коли орендодавцями є громадяни Росії, які можуть бути пов'язані з російським режимом, не має значення, кому вони здають будинок,
– сказав він.
Місце розташування цих будиночків не захотіли коментувати. Однак наголосили, що це може стати проблемою безпеки.
Росія погрожує НАТО для стримування Заходу
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