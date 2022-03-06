Під час обстрілів у Маріуполі окупанти вбили 18-місячну дитину

6 березня 2022 , 08:36
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Джерело:

CNN

У Маріуполі під час обстрілів мирного населення загинув 18-місячний хлопчик. Лікарі намагалися врятувати малюка, але їм, на жаль, не вдалося.

У мережі опублікували емоційні фото, на яких батьки дитини намагаються врятувати сина. У жахливому розпачі були й лікарі.

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Окупанти нещадно обстрілювали Маріуполь 4 березня. Тоді ж куля потрапила у 18-місячну дитину. Батьки негайно поїхали до лікарні, але, на жаль, всі зусилля були марними.


Батьки намагаються врятувати дитину / Фото Євгена Малолєтки, Associated Press


Батьки прощаються зі своїм сином / Фото Євгена Малолєтки, Associated Press


Лікар у розпачі / Фото Євгена Малолєтки, Associated Press

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Автор: Марта Кушка