Під час окупації Іванкова місцевий вкрав автомобіль прикордонників
Джерело:Поліція Київської області
Поліцейські Вишгородщини затримали зловмисника 32-річного жителя села Дитятки, який незаконно заволодів автівкою Державної прикордонної служби України.
Таку інформацію повідомили на сторінці у фейсбуці Поліції Київської області. До посту прикріпили фото викраденого автомобіля.
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Під час ворожої окупації селища Іванків на початку березня чоловік викрав кросовер "Chevrolet Niva", який належав Державній прикордонній службі України.
Викрадене авто / фото Поліції Київської області
Правоохоронці Вишгородщини розшукали авто, а 32-річного жителя села Дитятки затримали та відправили в ізолятор тимчасового тримання.
За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом лиходієві повідомлено про підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі,
– зазначили у повідомленні.
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