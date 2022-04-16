Під час окупації Іванкова місцевий вкрав автомобіль прикордонників

Поліцейські Вишгородщини затримали зловмисника 32-річного жителя села Дитятки, який незаконно заволодів автівкою Державної прикордонної служби України.

Таку інформацію повідомили на сторінці у фейсбуці Поліції Київської області. До посту прикріпили фото викраденого автомобіля.

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Під час ворожої окупації селища Іванків на початку березня чоловік викрав кросовер "Chevrolet Niva", який належав Державній прикордонній службі України.

Викрадене авто / фото Поліції Київської області

Правоохоронці Вишгородщини розшукали авто, а 32-річного жителя села Дитятки затримали та відправили в ізолятор тимчасового тримання.

За фактом незаконного заволодіння транспортним засобом лиходієві повідомлено про підозру. Йому загрожує до п'яти років позбавлення волі,

– зазначили у повідомленні.

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