Під час протестів у Парижі на поліцію намагалося наїхати авто: відбулася стрілянина, є загиблі

Вибори президента Франції не обійшлися без інцидентів. Ле Пен визнала свою поразку, але "Жовті жилети", які пов'язують з Росією, вирішили нагадати про себе та вийшли на протест у Парижі.

Молоді протестувальники вирішили скоїти напад на поліцейських. Спроба провокації завершилася трагічно.

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Спроба наїзду на поліцейських

У центрі Парижа поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю. Він зупинився на вимогу патрульних, але згодом водій несподівано натиснув на педаль газу та поїхав просто на поліцейських.

Один з правоохоронців з метою самозахисту відкрив вогонь по автомобілю. У результаті двоє людей в авто загинули, ще одна людина отримала поранення.

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