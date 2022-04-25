Під час протестів у Парижі на поліцію намагалося наїхати авто: відбулася стрілянина, є загиблі
25 квітня 2022 , 03:37Читать новость на русском
Джерело:Agence France-Presse
Вибори президента Франції не обійшлися без інцидентів. Ле Пен визнала свою поразку, але "Жовті жилети", які пов'язують з Росією, вирішили нагадати про себе та вийшли на протест у Парижі.
Молоді протестувальники вирішили скоїти напад на поліцейських. Спроба провокації завершилася трагічно.
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Спроба наїзду на поліцейських
У центрі Парижа поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю. Він зупинився на вимогу патрульних, але згодом водій несподівано натиснув на педаль газу та поїхав просто на поліцейських.
Один з правоохоронців з метою самозахисту відкрив вогонь по автомобілю. У результаті двоє людей в авто загинули, ще одна людина отримала поранення.
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