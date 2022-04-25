Під час протестів у Парижі на поліцію намагалося наїхати авто: відбулася стрілянина, є загиблі

25 квітня 2022 , 03:37
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Джерело:

Agence France-Presse

Вибори президента Франції не обійшлися без інцидентів. Ле Пен визнала свою поразку, але "Жовті жилети", які пов'язують з Росією, вирішили нагадати про себе та вийшли на протест у Парижі.

Молоді протестувальники вирішили скоїти напад на поліцейських. Спроба провокації завершилася трагічно. 

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Спроба наїзду на поліцейських 

У центрі Парижа поліцейські були змушені відкрити вогонь по автомобілю. Він зупинився на вимогу патрульних, але згодом водій несподівано натиснув на педаль газу та поїхав просто на поліцейських. 

Один з правоохоронців з метою самозахисту відкрив вогонь по автомобілю. У результаті двоє людей в авто загинули, ще одна людина отримала поранення. 

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Автор: Ярослав Сиваківський