Під час Революції Гідності Медведчук дзвонив Януковичу 54 рази, – Лещенко

Віктор Медведчук мав вплив і на українську владу під час та після Революції Гідності. Останні місяці правління президента-втікача Віктора Януковича теж пройшли в активних консультаціях із депутатом.

Про це розповів Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика". Після початку циклу матеріалів Дениса Бігуса він зацікавився роллю Медведчука в подіях 2013 –2014 років.

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Від власних джерел йому вдалося дізнатися деякі шокуючі подробиці останніх днів президентства Януковича, які мають суспільно значущу цінність.

Передісторія

Зокрема, восени 2013 року Україна вела активні переговори про підписання договору про асоціацію з Євросоюзом. Однак в останній момент Янукович відмовився та взяв 3 мільярди доларів у кредит у Росії. Тоді на центральній площі Києва зібралися протестувальники – так почався Євромайдан, який із часом переріс у Революцію Гідності.

І паралельно з цим почався новий етап життя у Януковича. У його телефонній трубці буквально оселився Віктор Медведчук,

– зауважив Лещенко.

Так, слідство в справі Майдану встановило, що після початку протестів у кінці листопада 2013 року Янукович почав активно комунікувати з Віктором Медведчуком.

Розмови Януковича та Медведчука

Журналіст наголосив, що Медведчук використовував виключно російський номер телефону, сподіваючись, що його не запишуть. Янукович же зв'язувався з ним як через український номер, так і через російський, який у нього також виявився.

"Слідство встановило 54 телефонних зідзвонів між Януковичем і Медведчуком за весь період Революції Гідності з листопада 2013 по лютий 2014. А скільки разів вони бачилися особисто під час тих революційних подій – невідомо", – наголосив Лещенко.

Ба більше, палац Януковича у Межигір'ї перебував за 10 хвилин їзди від палацу Медведчука, який розташований на землях колишньої державної резиденції "Пуща Водиця". При чому, коли Медведчука допитували в справі про розстріли на Майдані, він не зміг назвати причину цих регулярних контактів із Януковичем.

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