Під час Революції Гідності Медведчук дзвонив Януковичу 54 рази, – Лещенко

Віктор Медведчук мав вплив і на українську владу під час та після Революції Гідності. Останні місяці правління президента-втікача Віктора Януковича теж пройшли в активних консультаціях із депутатом.
Про це розповів Сергій Лещенко у своєму відеоблозі "Чесна політика". Після початку циклу матеріалів Дениса Бігуса він зацікавився роллю Медведчука в подіях 2013 –2014 років.
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Передісторія
Зокрема, восени 2013 року Україна вела активні переговори про підписання договору про асоціацію з Євросоюзом. Однак в останній момент Янукович відмовився та взяв 3 мільярди доларів у кредит у Росії. Тоді на центральній площі Києва зібралися протестувальники – так почався Євромайдан, який із часом переріс у Революцію Гідності.
І паралельно з цим почався новий етап життя у Януковича. У його телефонній трубці буквально оселився Віктор Медведчук,
– зауважив Лещенко.
Так, слідство в справі Майдану встановило, що після початку протестів у кінці листопада 2013 року Янукович почав активно комунікувати з Віктором Медведчуком.
Розмови Януковича та Медведчука
Журналіст наголосив, що Медведчук використовував виключно російський номер телефону, сподіваючись, що його не запишуть. Янукович же зв'язувався з ним як через український номер, так і через російський, який у нього також виявився.
"Слідство встановило 54 телефонних зідзвонів між Януковичем і Медведчуком за весь період Революції Гідності з листопада 2013 по лютий 2014. А скільки разів вони бачилися особисто під час тих революційних подій – невідомо", – наголосив Лещенко.
Ба більше, палац Януковича у Межигір'ї перебував за 10 хвилин їзди від палацу Медведчука, який розташований на землях колишньої державної резиденції "Пуща Водиця". При чому, коли Медведчука допитували в справі про розстріли на Майдані, він не зміг назвати причину цих регулярних контактів із Януковичем.
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