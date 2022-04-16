Під час розмінування російських касетних боєприпасів під Харковом підірвалися троє саперів
На Харківщині під час розмінування касетних боєприпасів трапилася трагедія. Через вибух 3 українські сапери загинули, а ще 4 зазнали травм.
Трагедія трапилася 16 квітня. Про це розповів міністр внутрішніх справ Денис Монастирський в ефірі загальнонаціонального телемарафону.
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Обставини трагедії
Глава МВС уточнив, що українські сапери підірвалися на залишках касетної бомби, скинутої окупантами. Серед загиблих – командир частини піротехніків.
При розмінуванні загинули три рятувальники. Це було буквально кілька годин тому. Четверо тяжкопоранених. Зокрема, загинув командир частини піротехніки. Якраз при розмінуванні вибухнула частина касетного боєприпасу. Є боєприпаси, до яких навіть фахівці обережно ставляться, і навіть в цих випадках трапляються дуже трагічні речі,
– заявив Монастирський.
Через це міністр звернувся до українців та закликав їх не чіпати вибухонебезпечні пристрої. У випадку виявлення таких потрібно повідомляти фахівців.
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