Атакували з Каспійського моря: над Дніпропетровщиною збили 3 російські ракети

росія продовжує обстрілювати територію України. Зокрема, чи не найбільше страждають регіони, які розташовані близько до бойових дій.

Сьогодні ворог вкотре атакував Дніпропетровську область. Детальніше розповів голова обласної ради Микола Лукашук.

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Ворог випустив 6 ракет по Дніпру

За інформацією Лукашука, по Дніпру 15 липня росіяни випустили 6 ракет Х-101.

Це сучасний вид зброї: така ракета летить на низькій висоті, що дає можливість обійти ППО. Вона керована, точність удару – 10 метрів, дальність польоту – трохи більше 5 тисяч кілометрів,

– каже Лукашук.

За його словами, одна така смертоносна ракета Х-101 коштує близько 13 мільйонів доларів. Тобто на атаку Дніпра окупанти за раз витратили 78 мільйонів доларів.

Та на цьому вони не зупинилися і вже сьогодні, 16 липня, атакували Україну знову. Лукашук пояснив, що їх випустили з Каспійського моря. За попередньою інформацією, наші військові збили три ракети.

Глава Дніпропетровської облради вкотре закликає людей не нехтувати безпекою, а йти в укриття при сигналах тривоги.

Окрім того, під час повітряної тривоги вдень 16 липня, окупанти знову випускали ракети, щоб обстрілювати мирних українців. Очільник районної адміністрації Нікополя Євген Євтушенко повідомив, що частину ракет збила ППО. А зранку під час обстрілу по Нікополю запустили понад 50 ракет.

Обстріли Дніпра та Нікополя

Окупанти обстріляли Нікополь зранку 16 липня, випустивши по місту 53 ракети з "Градів". Є жертви та постраждалі. Поцілили у житлові будинки зранку, коли люди спали під час повітряної тривоги. У місті отримали пошкодження 12 п'ятиповерхових будинків, школа та будівля ПТУ.

Також атакували вороги й саме місто Дніпро ввечері 15 липня. Через дії ворога постраждали відразу два підприємства у місті. Летіло шість ракет окупантів. Внаслідок атаки загинуло троє людей, а також щонайменше півтора десятка зазнало поранень. А на самому підприємстві у середмісті спалахнула пожежа.

Та це не всі території Дніпропетровщини, які постраждали за минулу добу. У Кам’янському наразі наші військові збили ворожу ракету над промисловою зоною міста. Минулося без руйнувань, проте одна людина постраждала від уламків. Поранений чоловік перебуває в лікарні, його стан стабільний.

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