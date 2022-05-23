Під час тривоги чули вибухи в Коростені на Житомирщині

Жителі Коростеня, що в Житомирській області, повідомили, що в ніч на 23 травня чули вибухи. В цей час у регіоні була оголошена повітряна тривога.

Згодом також підтвердила, що були 2 звуки сході вибухи, заступниця міського голови Чижевська. За її словами, спершу помітили спалахи в небі.

Напередодні На Київщині і Житомирщині чули вибухи: будьте в укриттях

Коли саме почалася тривога

Сирени почали лунати в багатьох регіонах приблизно за 20 хвилин до першої години ночі. Проте на Житомирщині оголосили тривогу лише разом із західними областями – о 01:34.

Вона тривала трішки менше ніж годину. Проте вдруге з'явилася загроза удару з неба вже рівно через дві години о 3:34.

Минулого дня область вже атакували

Якщо побачили влучання снаряда чи ракети, не можна знімати наслідки ворожого удару. Якщо зробити публікацію таких матеріалів у соцмережах, це може допомогти росіянам корегувати удар. Відтак це протягом кількох годин ще загрожує життю цивільних, рятувальників або наших захисників.

22 травня російські війська завдали ракетного удару по залізничній станції міста Малин. Наші захисники з підрозділів протиповітряної оборони змогли збити 4 із запущених крилатих ракет. Проте кілька все ж долетіли.

Загалом там були пошкоджені багато житлових будинків, а також інші споруди. Вибуховою хвилею в багатьох із них вибило вікна. Слід зауважити, що це трапилося лише через 2 доби після аналогічного удару в це ж місце. Тому люди тільки почали відновлювати все, що росіяни пошкодили 20 травня.

Росіяни кажуть, що знищують там зброю

Армія ворога не просто атакує станцію посеред густонаселеного району. Російські військовики та пропагандисти придумали собі виправдання та кажуть, що нібито б'ють по "іноземному" озброєнні.

Так вони навіть оприлюднили 22 травня відео запуску крилатих ракет із Чорного моря та написали, куди саме стріляли. Проте важко зрозуміти, скільки умовних "гаубиць НАТО" стояло посеред дня біля вокзалу в Малині. Однак люди там були – 4 зазнали поранень і 1 особа загинула.

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