Під час тривоги на Дніпропетровщині чули кілька вибухів: перебувайте в укриттях

На Дніпропетровщині під час повітряної тривоги повідомляють про вибухи. Людей просять залишатись в укриттях.

Місцеві телеграм-канали повідомляють, що звуки вибухів чули у Синельниківському районі. Згодом додали, що є "приліт" у Покровському районі. Очевидці писали про задимлення та опублікували відповідні фото.

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Офіційного підтвердження вибухів та влучання ракет – не було. Тож чекаємо коментарів від місцевої влади.

"Прильоти" по Дніпру останніми днями почастішали

15 липня декілька ворожих ракет влучили по дніпровському промисловому підприємству. Стало відомо, що 4 ракети типу Х-101 при цьому вдалось збити українській протиповітряній обороні. Попередньо, росія атакувала Дніпро з Каспійського моря, здійснивши запуск ракет з літаків Ту-95 МС.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що, окрім місцевого промислового підприємства, ворожі "прильоти" були також по вулиці неподалік нього. Російські ракети забрали життя щонайменше 3 людей, ще 15 – отримали поранення.

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