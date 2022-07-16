Під час тривоги на Харківщині чули вибухи: ймовірно, в районі Чугуєва

У Харківській області під час тривоги люди чули вибухи. Найбільш гучними вони були в районі Чугуєва.

Відповідну інформацію повідомили в ніч проти 16 липня. Про вибухи повідомили місцеві жителі.

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На Харківщині знову вибухи

Харків'яни повідомляють про вибухи за містом,

– мовиться у повідомленні.

Люди пишуть в мережі, що в Харкові вибухи чули віддалено, а найгучніше було – в районі Чугуєва.

Проте, варто зауважити, в області була гроза. Саме тому однозначно наполягати, що були вибухи – важко. Ба більше, офіційної інформації наразі також немає.

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Орієнтовно о 03:46 у більшості областей України почалась повітряна тривога. Людей закликали негайно пройти в укриття.

Вже орієнтовно о 4 годині 16 липня про вибухи у Миколаєві повідомили ЗМІ. Згодом пролунали вибухи в Нікополі. Цю інформацію підтвердив мер міста та заявив, що влада з'ясовує подробиці й про все повідомить пізніше.

У Одесі вибух пролунав найпізніше. Відразу після нього люди побачили густий дим та почалась пожежа. Речник Одеської ОВА Сергій Братчук заявив, що на місці пожежі в Одесі вже працюють рятувальники.

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