Під час тривоги в Сумах могли захопити цивільних жінок і дітей, – Живицький

У Сумах була чергова повітряна тривога. У цей час була загроза захоплення цивільних.

Про це повідомив голова Сумської облдержадміністрації Дмитро Живицький 27 лютого. Оперативно спрацював український патруль.

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Мовиться про ситуацію під час чергової тривоги в Сумах. За словами голови ОДА, окупанти могли захопити цивільних у приміщенні дитячого садочку в мікрорайоні Тепличний.

В укритті були переважно жінки та діти. На щастя, український патруль спрацював та вчасно випустив усіх зі сховища.

Всі в безпеці. Нападників "відпрацьовують". Дякую усім за пильність!

– наголосив Живицький.

Обстріл Сум

Із 26 лютого російські окупанти працюють в напрямку Сум та області. Ворожа артилерія прилетіла в місто надвечір.

Постраждав житловий мікрорайон – у будинках вибиті шибки, пробиті дахи, частина зазнала пожежі. Відомо про 1 загиблого внаслідок обстрілу.

Перед цим найманці Росії рухалися в сторону Краснопілля, Лебедина. Станом на 19:40 жителів попередили про можливий артобстріл вночі.

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