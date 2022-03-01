Під час вибухів у Озерному загинули військові
Джерело:Суспільне
Окупанти продовжують цинічно обстрілювати українські села та міста. У перший день нападу, 24 лютого, а також 26 лютого обстріли були в Озерному на Житомирщині.
Від ракетних ударів ворога загинули 7 людей. Вони отримали важкі поранення.
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Хто загинув
Військові померли від множинних вибухово-скалкових пошкодженнь тулубу, голови, внутрішніх органів. Їх ховали 27 і 28 лютого в закритих трунах. Загинули:
- Марченко Олександр Олександрович, 1979 року народження;
- Місляк Вадим Юрійович, 1995 року народження;
- Слободяник Юрій Михайлович, 1990 року народження;
- Ратушняк Микола Олегович, 1991 року народження;
- Вагоровський Едуард Миколайович, 1965 року народження;
- Мітнічук Олександр Вікторович, 1973 року народження;
- Циганов Андрій Юрійович, 1976 року народження.
Що відомо про загиблих
Старшого лейтенанта Андрія Циганова 28 лютого поховали на військовому кладовищі у Житомирі.
Старший лейтенант Андрій Циганов / Фото Суспільне
Його дружина Ольга Циганова дізналась про трагедію ввечері 26 лютого від командування. Андрій в той день був на чергуванні. У чоловіка залишилося двоє дітей: 18-річний син Дмитро та чотирирічна донька Уляна.
Також 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння звання Героя України посмертно підполковнику Едуарду Вагоровському. Він загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися в повітря.
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