Під час вибухів у Озерному загинули військові

Окупанти продовжують цинічно обстрілювати українські села та міста. У перший день нападу, 24 лютого, а також 26 лютого обстріли були в Озерному на Житомирщині.

Від ракетних ударів ворога загинули 7 людей. Вони отримали важкі поранення.

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Хто загинув

Військові померли від множинних вибухово-скалкових пошкодженнь тулубу, голови, внутрішніх органів. Їх ховали 27 і 28 лютого в закритих трунах. Загинули:

Марченко Олександр Олександрович, 1979 року народження;

Місляк Вадим Юрійович, 1995 року народження;

Слободяник Юрій Михайлович, 1990 року народження;

Ратушняк Микола Олегович, 1991 року народження;

Вагоровський Едуард Миколайович, 1965 року народження;

Мітнічук Олександр Вікторович, 1973 року народження;

Циганов Андрій Юрійович, 1976 року народження.

Що відомо про загиблих

Старшого лейтенанта Андрія Циганова 28 лютого поховали на військовому кладовищі у Житомирі.



Старший лейтенант Андрій Циганов / Фото Суспільне

Його дружина Ольга Циганова дізналась про трагедію ввечері 26 лютого від командування. Андрій в той день був на чергуванні. У чоловіка залишилося двоє дітей: 18-річний син Дмитро та чотирирічна донька Уляна.

Також 28 лютого президент України Володимир Зеленський підписав Указ про присвоєння звання Героя України посмертно підполковнику Едуарду Вагоровському. Він загинув, виводячи нашу авіацію з-під ракетного удару. Дав можливість іншим піднятися в повітря.



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