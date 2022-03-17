Під час війни ми повинні обманювати ворога, – Герасим'юк сказала, що не варто публікувати

Українці часто публікують інформацію, не розуміючи того, що вона може зіграти на руку ворогу. Ольга Герасим'юк закликала обманювати Росію, аби перемогти.

Про це голова Нацради з телерадіомовлення сказала в ефірі 24 каналу. Вона закликала обдумувати кожне слово і кожен факт, який публікуємо.

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"Під час війни ми повинні обманювати ворога. Коли ви бачите, що десь влучила бомба, скупчились люди – не публікуйте це в соцмережах, не робіть сторіс", – закликала Герасим'юк.

Як "воювати" в інформаційній війні

Вона пояснила, що це не піднімає популярності, але наражає людей на небезпеку.

Коли влучила бомба і не добила об'єкт до кінця – не поспішайте сказати: "Слава Богу, що не добила". Після таких слів буде другий удар,

– зазначила голова Нацради.

"Це наука обманювати ворога, нас її не вчили. Але і юні, і старші журналісти нині вчаться "воювати" в інформаційній війні", – додала Герасим'юк.

Ольга Герасим'юк про інформаційну війну: дивіться відео