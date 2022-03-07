Під час війни з Росією патрульним поліцейським дозволили носити шеврони з "хижаком"
Джерело:фейсбук патрульної поліції України
Росія не покидає зусиль різними способами наступати на Україну. Під час війни поліцейські зможуть носити шеврони з "хижаком".
Особовий склад патрульної поліції зможе носити такі шеврони вже від 7 березня. Дав дозвіл на це начальник Департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков.
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"Хижак проти чужого"
Зауважимо, що відповідний шеврон можна отримати у командира.
"Все має бути по-бойовому, навіть шеврони. Хижак про чужого", – написав Жуков у своєму фейсбуці.
Так виглядає шеврон поліцейських із "хижаком" / Фото пресслужби патрульної поліції України
Про якого "хижака" мовиться
На шевронах зображена інопланетна істота із культової франшизи "Хижак". Фільм з Арнольдом Шварценеггером вийшов 1987 року.
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