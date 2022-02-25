Під Черніговом точаться бої із російськими військовими: ситуація складна

Російські окупанти продовжують свою агресію проти нашої держави. Однак під Черніговом вороги отримують потужну відсіч від наших захисників.

Окупанти активно атакують, через що ситуація складна. Попри те наші військові вступили у боротьбу.

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Росія перевозить танки

Мер чернігова Владислав Атрошенко заявив, що окупанти переганяють велику кількість бронетехніки в обхід Чернігову. Основні напрями руху – Київ та Ніжин.

Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкції на Росію.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!