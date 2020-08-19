Під Дніпром легковик в’їхав у людей на пішохідному переході: загинула мала дитина – фото
У місті Кам’янське Дніпропетровської області автомобіль Mitsubishi Galant наїхав на трьох людей на пішохідному переході. У результаті жахливої аварії загинула 4-річна дівчинка, двоє дорослих отримали травми.
ДТП трапилася 18 серпня, приблизно о 20:30, інформує пресслужба поліції Дніпропетровщини.
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За попередньою інформацією, водій автомобіля Mitsubishi Galant їхав лівою смугою по проспекту Свободи міста Кам’янське.
Під час руху влетів у трьох людей, які переходили дорогу по пішохідному переходу.
У результаті ДТП загинула 4-річна дівчинка. Крім того, постраждали двоє жінок: 50-річну госпіталізували, а 31-річна отримала легкі травми.
Поліція затримала 26-річного водія та встановлює усі обставини ДТП. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Водієві загрожує від трьох до восьми років ув’язнення.
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Загинула 4-річна дівчинка, двоє жінок постраждали / Фото Нацполіції
Смертельна ДТП у Кам’янському: дивіться карту