Під Гостомелем українські військові взяли ще одного полоненого окупанта

Активіст Сергій Стерненко поділився відео, на якому показаний ще один російський окупант, який воював на території України. Бойовик, якого затримали під Гостомелем, сказав, що їх вислали на військові навчання.

На відео, знятого українським військовим, побитий росіський окупант розповідає про те, звідки він та що робить в Україні.

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Чоловік, ім'я якого невідоме, розповів, що він з Кемеровської області. За словами окупанта, їх послали нібито на військові навчання.

Росіянин також додав, що він не був у складі строкової армії – він служив у російському ОМОНІ.

Відео з полоненим окупантом:

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