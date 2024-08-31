Під Харковом після удару Росії загорівся будинок, є постраждалі
Росія знову продовжує тероризувати Харківську область. Цього разу під ударом опинилося село Черкаська Лозова.
Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок атаки ворога загорівся будинок. Є інформація про постраждалих.
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Удар по Харківщині
О 14:55 окупанти вдарили по селу Черкаська Лозова. Горить будинок,
– пише Олег Синєгубов.
Попередньо вже відомо про 4 постраждалі людини. Під завалами можливо перебувають люди.
Зазначимо, що близько о 14:50 у Харкові було чути вибухи. Голова Харківської ОВА закликав харків'ян бути в укриттях, адже ворог завдає ударів. За інформацією моніторів, росіяни запустили по Харківській області КАБи.
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