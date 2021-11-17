Про це правоохоронцям повідомили приблизно о 5 годині ранку. Згодом вони розповіли деталі події.

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Особу досі встановлюють

Жінку збив потяг біля станції "Пирогово", яка розташована в селі Огульці. Потерпілу ударом відкинуло під інший локомотив, який їхав назустріч.

Травми були настільки важкими, що потерпіла одразу загинула. Туди приїхали медики та констатували смерть. Згодом прибули й слідчі, які почали встановлювати обставини та особу загиблої.

Схожа подія нещодавно

Раніше на Харківщині 4 листопада електропотяг збив чоловіка. Той переходив колію із залізною тачкою та це завершилося трагедією.

Машиніст електрички почав сигналити й гальмувати, проте це було безрезультатно. Пішохід не чув наближення локомотиву, оскільки був у навушниках.