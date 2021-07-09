У Фастові під Києвом чоловік стрибав на службову автівку та вдарив поліцейського: відео

Інцидент за участю патрульних поліцейських та нетверезого чоловіка стався вночі 9 липня у Фастові Київської області. Чоловік без якихось на те причин почав стрибати на службовий автомобіль правоохоронців.

Внаслідок стрибка на патрульну автівки чоловік розбив лобове скло та пом'яв капот машини. Після цього незрозумілого вчинку порушника правоохоронці почали його затримувати.

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Втім, зробити це виявилося не так легко. Зловмисник чинив копам опір.

Може сісти на 5 років

Інцидент стався, коли патрульні складали адмінпротокол щодо порушення ПДР одним з водіїв.

Перехожий, який побачив поліцію, раптом вибіг на дорогу та з розгону стрибнув на службову машину поліції.

Оскільки під час затримання чоловік примудрився вдарити поліцейського, правоохоронці застосували до нього силу та викликали слідчо-оперативну групу.

Сам факт вчинення злочину кваліфікували як насильство щодо працівника поліції.

Незабаром зловмиснику обиратимуть запобіжний захід.

За попередніми даними, правопорушення чоловік вчинив, перебуваючи у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Якщо затриманого визнають винним в суді, йому загрожує до 5 років тюрми. На обранні якого запобіжного заходу щодо чоловіка наполягатимуть прокурори, наразі невідомо.

Дивіться відео нападу чоловіка на патрульних у Фастові: