У Десні на Київщині знайшли отруйні речовини, які стікають з Росії
Джерело:Олексій Момот
У річці Десна на Київщині виявили отруйні речовини, які стікають з Росії. Місцева влада заборонила мешканцям купатися та рибалити у водоймі.
Відповідне рішення прийняли 26 серпня. Про це повідомив міський голова Вишгорода Олексій Момот.
Дивіться також Радіоактивний мул, загроза повені та інші міфи: чи може Росія зруйнувати Київську ГЕС
Купатися у Десні заборонили
У Десні та її затоках виявили отруйну речовину. Вона спускається по течії з російського кордону.
Мер Вишгорода повідомив, що відбулось позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За результатами засідання заборонили мешканцям Броварського, Вишгородського районів та Пірнівської територіальної громади купатися та виловлювати рибу у Десні.
Категорично заборонити ... купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках!
– написав Момот.
Заборона діятиме у визначених громадах до того, як відповідний дозвіл нададуть екологи.
Додамо, що річка Десна є однією із найбільших річок України. Вона є правою притокою Дніпра та протікає на Півночі країни – у Чернігівській, Київській та Сумській областях.
Довжина річки – приблизно 1 130 кілометрів, з яких приблизно 591 кілометр протікає на території України. Свій початок Десна бере у Смоленській області Росії.
Згодом допис Олексія Момота про забруднення Десни було видалено. 24 Канал намагається сконтактуватися із мером Вишгорода, щоб дізнатися про деталі.