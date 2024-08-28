У Десні на Київщині знайшли отруйні речовини, які стікають з Росії

У річці Десна на Київщині виявили отруйні речовини, які стікають з Росії. Місцева влада заборонила мешканцям купатися та рибалити у водоймі.

Відповідне рішення прийняли 26 серпня. Про це повідомив міський голова Вишгорода Олексій Момот.

Дивіться також Радіоактивний мул, загроза повені та інші міфи: чи може Росія зруйнувати Київську ГЕС

Купатися у Десні заборонили

У Десні та її затоках виявили отруйну речовину. Вона спускається по течії з російського кордону.

Мер Вишгорода повідомив, що відбулось позачергове засідання Київської обласної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. За результатами засідання заборонили мешканцям Броварського, Вишгородського районів та Пірнівської територіальної громади купатися та виловлювати рибу у Десні.

Категорично заборонити ... купатись, переплавлятись, рибалити в Десні та її затоках!

– написав Момот.

Заборона діятиме у визначених громадах до того, як відповідний дозвіл нададуть екологи.

Додамо, що річка Десна є однією із найбільших річок України. Вона є правою притокою Дніпра та протікає на Півночі країни – у Чернігівській, Київській та Сумській областях.

Довжина річки – приблизно 1 130 кілометрів, з яких приблизно 591 кілометр протікає на території України. Свій початок Десна бере у Смоленській області Росії.

Згодом допис Олексія Момота про забруднення Десни було видалено. 24 Канал намагається сконтактуватися із мером Вишгорода, щоб дізнатися про деталі.