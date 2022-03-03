Під Києвом горять склади: моторошне відео

На Житомирській трасі під Києвом горять склади. Поруч розташовані склади компанії "Мері Кей".

Відомо, що по всій стоянці Житомирської траси немає світла. Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко.

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На відео помітно густий чорний дим та вогонь, який продовжує розповсюджуватись. Спершу у одному з місцевих пабліків повідомляли, що імовірно горять склади компанії "Мері Кей".

, "Мері Кей" – це компанія, що спеціалізується на прямих продажах косметичних продуктів. Це шоста за величиною компанія прямих продажів у світі станом на 2015 рік.

Однак представники самої компанії повідомили журналістам 24 каналу, що їхні склади і справді розташовані поблизу, однак вони не постраждали.

Тож що саме горить на Житомирській трасі під Києвом – достеменно невідомо.

Горять склади на під Києвом: дивіться відео

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